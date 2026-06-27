В курском приграничье мужчина пострадал при атаке ВСУ

Хинштейн: в Рыльске ранен мужчина в результате удара дрона ВСУ

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника курское приграничье, в результате чего был ранен мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен 66-летний мужчина. У него минно-взрывная травма, осколочное слепое ранение правого бедра», — уточнил чиновник.

Хинштейн рассказал, что пострадавшему оказали первую медпомощь, при этом он отказался от госпитализации. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

27 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинского БПЛА по точке быстрого питания на центральном рынке в Сватово, в результате чего пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины.

По его словам, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что из-за удара БПЛА по автозаправочной станции в Кировском районе города пострадал мужчина 1960 года рождения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее российские системы ПВО уничтожили три ракеты ВСУ «Фламинго» и более 500 дронов.