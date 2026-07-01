Российские военные ударили по заправкам в Днепропетровской области

SHOT: ВС РФ уничтожили более пяти заправок и объекты газовой отрасли на Украине

Российские военные ударили по АЗС в Днепропетровской области. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что удары наносились с помощью «Искандеров» и БПЛА «Герань». Под ударами оказались заправки в одном из важных транспортно-логистический направлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

«Серьезно повреждены заправочные станции на северном и северо-западном выходе из Днепропетровска, где областной центр связан с Полтавской трассой, выходом на Киев, а также с Харьковским направлением. Через эти дороги проходит значительный автомобильный поток, ... колонны снабжения, грузовой транспорт и другие машины ВСУ», — говорится в сообщении.

Так, в Лобойловке Днепропетровской области огонь уничтожил топливные колонки и здание АЗС на площади 100 кв.м. Уничтожена заправка в Баловке, там огонь охватил 200 кв.м.

В Полтавской области с помощью БПЛА «Герань» были атакован объекты газовой отрасли.

24 июня военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов призвал наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины ракетами «Кинжал» и «Эскандер».

По его словам, желательно использовать сразу две ракеты. Одна будет пробивать защиту, а следующая – уничтожать сам объект, объяснил эксперт.

Ранее Кубилюс заявил, что Россия производит в восемь раз больше ракет, чем Евросоюз.