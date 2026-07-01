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Армия

Стало известно о ночных учениях в аэропорту Пулково

Пресс-служба Пулково: в ночь на 1 июля в аэропорту пройдут плановые учения
Пресс-служба аэропорта Пулково

В международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ночью пройдут плановые тренировочные учения. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В ходе учений, которые состоятся в ночь с 30 июня на 1 июля, будет отрабатываться взаимодействие служб и алгоритмы действий сотрудников в нештатных ситуациях. В терминале включится звуковое оповещение, на табло и экранах над стойками регистрации временно изменится информация.

В пресс-службе подчеркнули, что обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме, и призвали пассажиров сохранять спокойствие.

27 апреля сообщалось, что на территории возле московского аэропорта Шереметьево прошли учения. До этого в соцсетях опубликовали видео, на котором видно вооруженных мужчин в масках и полном обмундировании, стоящих вокруг мужчины в похожей одежде в зоне ожидания такси аэропорта Шереметьево. Один из блогеров написал, что мужчина пытался попасть в здание. На видео мужчина спокойно сидит на корточках.

Ранее в США пассажирский самолет столкнулся с беспилотником.

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