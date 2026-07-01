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Армия

В США высоко оценили возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

MWM: крейсер «Адмирал Нахимов» превосходит все западные боевые корабли
Олег Ласточкин/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и другие корабли российского проекта «Орлан» (Kirov) значительно превосходят все аналоги, имеющиеся в военно-морских флотах стран Запада. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

В статье говорится, что крейсеры проекта «Орлан» (Kirov) являются самыми тяжелыми надводными боевыми кораблями, находящимися на вооружении в мире. Так, их водоизмещение составляет 28 тыс. тонн, в то время как у самых мощных надводных боевых кораблей НАТО — американских эсминцев класса Arleigh Burke — оно достигает всего 10 тыс. тонн. Российские корабли имеют максимальную скорость в 32 узла в час, что позволяет им легко опережать любой крупный надводный корабль Североатлантического альянса.

MWM отмечает непревзойденную огневую мощь «Адмирала Нахимова», дальность его стрельбы и устойчивость к повреждениям. Издание подчеркивает, что возвращение крейсера в строй после модернизации значительно усилит Военно-морской флот РФ.

4 июня китайское издание назвало возвращение крейсера «Адмирал Нахимов» в строй худшим кошмаром для Военно-морских сил США.

Ранее в США оценили военное оснащение будущего флагмана ВМФ России.

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