Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» приближается к завершению испытаний и вскоре может вернуться в состав Военно‑морского флота (ВМФ) России после модернизации. На это событие обратили внимание журналисты китайского издания 360kuai, перевод статьи публикует АБН24.

В КНР указали, что возрождение этого гигантского корабля имеет огромное значение для российского флота. Модернизация «Адмирала Нахимова», построенного еще в годы существования СССР, началась несколько лет назад и оказалась непростой задачей, особенно в условиях западных санкций. Теперь, когда ремонт подошел к концу, ВМФ России получит в свое распоряжение «военно-морского монстра», который «не имеет себе равных по огневой мощи во всем мире», отметили авторы китайского издания.

Обновленный корабль получил гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М» и другие боевые системы. По признанию многих военных экспертов, «Адмирал Нахимов» стал самым мощно вооруженным кораблем из ныне существующих, и встреча с ним может стать «худшим кошмаром» для авианосной группы военно-морских сил (ВМС) США.

«Такое разнообразное вооружение наделяет его всесторонними возможностями ведения боевых действий <...> что делает его одним из самых грозных надводных боевых кораблей в мире», — говорится в статье.

1 июня в пресс-службе Северного флота сообщили, что самый большой корабль ВМФ России «Адмирал Нахимов» приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта и модернизации. В августе прошлого года крейсер впервые за последние 28 лет вышел в Белое море для прохождения ходовых испытаний.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».