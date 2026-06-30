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Армия

Лондон выделит значительные средства на защиту военных баз от беспилотников

Министерство обороны Британии: на защиту военных баз от дронов выделен $1 млрд
Kin Cheung/AP

Лондон намерен потратить почти £800 млн (около $1 млрд) на защиту своих военных баз от беспилотников и других воздушных угроз. Это следует из опубликованного долгосрочного бюджета министерства обороны Великобритании.

Документ предусматривает увеличение военного бюджета к 2029 году на 27%, до £80 млрд ($105 млрд). В ближайшие четыре года на развитие различных секторов военно-промышленного комплекса будет потрачено почти £300 млрд ($400 млрд). В частности, усиление защиты военных баз на территории страны и за ее пределами от дронов и ракет обойдется в £790 млн. На базах планируется разместить новые радары, датчики и специализированные системы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами на малых расстояниях. Инвестиции также будут направлены в оружие направленной энергии, модернизацию системы противовоздушной обороны военно-морского флота Sea Viper и строительство нового интегрированного центра противовоздушной, противокосмической и противоракетной обороны.

22 июня газета Financial Times сообщила, что военные конфликты, в первую очередь на Украине и вокруг Ирана, в 2026 году удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы.

Ранее Великобритания испытала новое дальнобойное оружие для ВСУ.

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