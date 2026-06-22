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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы в 2026 году

FT: войны на Украине и в Иране увеличили приток инвестиций в оборонные стартапы
Andriy Andriyenko/AP

Военные конфликты, в первую очередь на Украине и вокруг Ирана, в 2026 году удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании PitchBook.

Отмечается, что с начала текущего года компании этого сектора получили от венчурных фондов $12,3 млрд, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — $9,95 млрд.

По данным издания, резкий рост инвестиций связан также с необходимостью выпуска недорогих, современных систем вооружения. В частности, британский стартап Kraken Technology, чьи суда для поиска мин использовались Военно-морским флотом Великобритании для развертывания в Ормузском проливе, может получить около $100 млн при оценке компании примерно в $1 млрд.

Американские компании при этом заработали $11,4 млрд. Почти $5 млрд из этой суммы достались Anduril Industries, которая создает беспилотники. Во время привлечения средств компания в мае почти удвоила свою рыночную оценку до $61 млрд.

Аналитики высказывают мнение, что несмотря на опасения инвесторов относительно перегрева рынка оборонных стартапов, подобные риски коснутся только таких сегментов, как БПЛА. Возможности для развития же сохраняются в таких областях, как автономные морские системы и спутники. Кроме того, эксперты считают, что спрос на новые оборонные технологии останется даже после окончания конфликтов на Украине и в Персидском заливе.

Ранее сообщалось, что военная операция США против Ирана обошлась Пентагону примерно в $40 млрд.

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