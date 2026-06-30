Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца

Свекровь матери погибшего при атаке на Егорьевск младенца заявила, что она жива

Мать 6-месячного ребенка, погибшего в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску, жива. Об этом изданию «Подъем» заявила свекровь женщины Марина Ю.

«Сейчас мы только молимся, чтоб было все хорошо. Катя и Олег живы. Стабильно тяжелое [состояние]. Это не окраина, беспилотник наверное с трех часов ночи кружил над городом. А потом, наверное, топливо закончилось», — сказала родственница.

Несколькими часами ранее издание Daily Storm заявило, что мать погибшего младенца скончалась.

В ночь на 30 июня в Егорьевске в частный дом, в котором находилась семья из четырех человек, попал дрон — начался пожар, все жильцы оказались под завалами. Двоих взрослых и двоих детей смогли вытащить, но младенец скончался по дороге в больницу. Погибшие в результате прилетов есть также в Тверской и Белгородской областях. Что известно о ночных ударах по Подмосковью и другим регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова заявила, что гибели младенца от удара ВСУ в Подмосковье нет никакого оправдания.