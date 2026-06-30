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Армия

Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ под Константиновкой

Бойцы «Южной» группировки сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки российских войск сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в группировке.

По данным военных, украинские войска задействовали две группы военных. Первая из них состояла из четырех военнослужащих. Они в сопровождении танка двигались по основной дороге Осыково — Новоселовка для отвлечения внимания. Вторая группа из десяти человек в сопровождении техника шла со стороны дамбы.

В «Южной» группировке отметили, что в результате операторы БПЛА уничтожили десять военных ВСУ и экипажи бронемашин.

«Очередной «медиапрорыв» на Константиновском направлении завершился полным провалом», — сказали военные.

27 июня в силовых структурах сообщили, что военные ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области. По их данным, украинских военнослужащих оперативно обнаружили. В результате двое бойцов ВСУ были взяты в плен.

Ранее ВСУ перебросили лучших инструкторов для защиты небольшого села в Харьковской области.

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