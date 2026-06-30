Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ под Константиновкой

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Южной» группировки российских войск сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в группировке.

По данным военных, украинские войска задействовали две группы военных. Первая из них состояла из четырех военнослужащих. Они в сопровождении танка двигались по основной дороге Осыково — Новоселовка для отвлечения внимания. Вторая группа из десяти человек в сопровождении техника шла со стороны дамбы.

В «Южной» группировке отметили, что в результате операторы БПЛА уничтожили десять военных ВСУ и экипажи бронемашин.

«Очередной «медиапрорыв» на Константиновском направлении завершился полным провалом», — сказали военные.

27 июня в силовых структурах сообщили, что военные ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области. По их данным, украинских военнослужащих оперативно обнаружили. В результате двое бойцов ВСУ были взяты в плен.

Ранее ВСУ перебросили лучших инструкторов для защиты небольшого села в Харьковской области.