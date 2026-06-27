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Армия

Силовики заявили о неудачной попытке контратаки ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Казачьей Лопани
Oleg Petrasiuk/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку контратаки в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В районе поселка Казачья Лопань украинские националисты боевыми группами 425 ошп (отдельного штурмового полка — «Газета.Ru») предприняли попытку контратаки», — сказали силовики.

По данным силовых структур, украинских военных оперативно обнаружили, а попытка контратаки была пресечена. В результате двое военнослужащих ВСУ были взяты в плен, добавил собеседник агентства.

25 июня заместитель главы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль важные военно‑логистические участки дорог в регионе. По его словам, под контролем оказались трасса Р-46 (Харьков — Сумы) и участок трассы М-03 (Киев — Харьков — Должанский).

Ранее иностранный журналист заявил, что военный ВСУ расстрелял автомобиль с его коллегой.

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