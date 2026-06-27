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ВСУ перебросили лучших инструкторов для защиты небольшого села в Харьковской области

ТАСС: ВСУ перебросили самых опытных инструкторов мотопехоты к Земляному Яру
Andriy Andriyenko/AP

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебросило самых подготовленных инструкторов учебных полигонов для удержания небольшого населенного пункта в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

На допросах военнопленных выяснилось, что на позиции к селу Земляной Яр были передислоцированы самые опытные инструкторы 57-й отдельной мотопехотной бригады.

По информации источника, перед отправкой инструкторам показывали деморализующие постановочные ролики якобы про «ужасы российского плена».

До этого заместитель главы военно‑гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что российские военнослужащие взяли под огневой контроль важные военно‑логистические участки дорог в регионе. По его словам, под контролем оказались трасса Р-46 (Харьков — Сумы) и участок трассы М-03 (Киев — Харьков — Должанский).

Ранее стало известно о контратаке ВСУ у поселка Казачья Лопань Харьковской области.

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