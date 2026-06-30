Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

В Британии оценили успехи России в ходе СВО

Политик Гэллоуэй: успехи ВС России на поле боя в ходе СВО очевидны
Евгений Биятов/РИА Новости

Успехи Вооруженных сил (ВС) России на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) очевидны. Об этом заявил лидер Британской рабочей партии Джордж Гэллоуэй в ходе лекции на территории Российского культурного центра в Пекине, передает РИА Новости.

«Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты», — сказал политик.

Гэллоуэй добавил, что политики стран Запада не способны увидеть линию фронта, которая растянулась на «тысячу миль». При этом, как отметил глава партии, эта линия регулярно «продвигается в пользу российской СВО».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области республики. По его словам, оно якобы может начаться с территории Брянской области. Также главком заявил, что украинские войска готовятся к этому варианту.

Ранее в Госдуме заявили, что Одесская область войдет в буферную зону.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!