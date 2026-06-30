Успехи Вооруженных сил (ВС) России на поле боя в ходе специальной военной операции (СВО) очевидны. Об этом заявил лидер Британской рабочей партии Джордж Гэллоуэй в ходе лекции на территории Российского культурного центра в Пекине, передает РИА Новости.

«Ускорение темпов продвижения российских вооруженных сил очевидно для любого, кто умеет читать карту. К сожалению, большинство западных лидеров не способны читать карты», — сказал политик.

Гэллоуэй добавил, что политики стран Запада не способны увидеть линию фронта, которая растянулась на «тысячу миль». При этом, как отметил глава партии, эта линия регулярно «продвигается в пользу российской СВО».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что российская армия якобы может начать наступление в Черниговской области республики. По его словам, оно якобы может начаться с территории Брянской области. Также главком заявил, что украинские войска готовятся к этому варианту.

Ранее в Госдуме заявили, что Одесская область войдет в буферную зону.