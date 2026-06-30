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Армия

«Ошеломляющая цифра»: в Швеции раскрыли потери Украины

Swebb TV: Украина потеряла 2,4 млн человек за время боевых действий
Oleg Petrasiuk/Reuters

За все время боевых действий Украина потеряла 2,4 млн человек. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала Swebb TV.

Эксперт отметил, что эти данные были получены из взломанной базы данных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украина потеряла за все время боевых действий 2,4 млн человек. Это ошеломляющая цифра. Мы раньше говорили о потерях от миллиона до полутора. Но я, конечно, не могу ручаться за достоверность этих цифр», — сказал аналитик.

Берн добавил, что на этом фоне информация СМИ о больших потерях России вызывает сомнения.

28 июня в силовых структурах заявили, что первый батальон 103-й отдельной бригады терробороны Украины несет большие потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. По их данным, об этом говорит анализ некрологов. Силовики указали, что потери подразделения в районе Рыжевки связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

Ранее российские военнослужащие ликвидировали свыше 1400 бойцов ВСУ за сутки.

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