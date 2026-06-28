Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Армия

Стало известно о больших потерях украинской армии в Сумской области

РИА Новости: Украинская 103-я бригада несет большие потери в Сумской области
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый батальон 103-й отдельной бригады терробороны Украины несет большие потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, об этом говорит анализ некрологов. Собеседник агентства указал, что потери подразделения в районе населенного пункта Рыжевка связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

До этого в Сумской области большие потери несут 47-я отдельная механизированная и 71-я отдельная аэромобильная бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами на территории Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Сумской областей. В частности, российские войска с помощью трех ФАБ-500 нанесли удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка.

24 июня российские военнослужащие установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!