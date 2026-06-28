Первый батальон 103-й отдельной бригады терробороны Украины несет большие потери в районе населенного пункта Рыжевка в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, об этом говорит анализ некрологов. Собеседник агентства указал, что потери подразделения в районе населенного пункта Рыжевка связаны с успешными действиями российских операторов FPV-дронов и артиллеристов.

До этого в Сумской области большие потери несут 47-я отдельная механизированная и 71-я отдельная аэромобильная бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России ударили авиабомбами по украинским базам и пунктам управления дронами на территории Донецкой народной республики (ДНР), Днепропетровской и Сумской областей. В частности, российские войска с помощью трех ФАБ-500 нанесли удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка.

24 июня российские военнослужащие установили контроль над Иволжанским в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север».

Ранее в Госдуме призвали усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву.