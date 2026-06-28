Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на всех участках спецоперации около 1460 бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства обороны.
По информации ведомства, группировки войск «Север» нанесли поражение трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, подразделения «Запада» ударили по позициям пяти механизированных бригад, батальона БПЛА, бригады охраны Генштаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.
Также в зоне ответственности подразделений «Центра» ВС РФ уничтожили до 300 украинских бойцов в ДНР. ВСУ также потеряли более 490 бойцов в Днепропетровской и Запорожской областях, где действуют подразделения группировки войск «Восток».
До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с Россией.
Ранее в Черниговской области дезертир расправился с командиром ВСУ.