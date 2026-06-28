Минобороны: ВСУ потеряли около 1460 человек на СВО за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на всех участках спецоперации около 1460 бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства обороны.

По информации ведомства, группировки войск «Север» нанесли поражение трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, подразделения «Запада» ударили по позициям пяти механизированных бригад, батальона БПЛА, бригады охраны Генштаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.

Также в зоне ответственности подразделений «Центра» ВС РФ уничтожили до 300 украинских бойцов в ДНР. ВСУ также потеряли более 490 бойцов в Днепропетровской и Запорожской областях, где действуют подразделения группировки войск «Восток».

До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с Россией.

Ранее в Черниговской области дезертир расправился с командиром ВСУ.