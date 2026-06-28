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Армия

Российские военнослужащие ликвидировали свыше 1400 бойцов ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли около 1460 человек на СВО за сутки
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на всех участках спецоперации около 1460 бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства обороны.

По информации ведомства, группировки войск «Север» нанесли поражение трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов в Сумской и Харьковской области, подразделения «Запада» ударили по позициям пяти механизированных бригад, батальона БПЛА, бригады охраны Генштаба ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области.

Также в зоне ответственности подразделений «Центра» ВС РФ уничтожили до 300 украинских бойцов в ДНР. ВСУ также потеряли более 490 бойцов в Днепропетровской и Запорожской областях, где действуют подразделения группировки войск «Восток».

До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинские формирования несут большие потери в Черниговской области на границе с Россией.

Ранее в Черниговской области дезертир расправился с командиром ВСУ.

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