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Армия

Украинские дроны пытались прорваться вглубь России

Военкор Поддубный: системы ПВО пресекли попытку прорыва дронов ВСУ вглубь России
Anatolii Stepanov/Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться вглубь территории России, их остановили при помощи систем ПВО. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Украинские беспилотники сбили бойцы бригады «Варяг», уточнил военкор.

«Над трассой Р280 «Новороссия» средствами огневого поражения и воздушными таранами были уничтожены тяжелые дроны ВСУ — Hornet, FP‑1, «Бобер» и «Майя»», — написал он.

30 июня министерство обороны России сообщило, что ночью — в период с 20:00 до 7:00 мск — над территорией страны перехватили и уничтожили 419 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть воздушных целей нейтрализовали в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Калужской, Брянской, Тамбовской, Саратовской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Тульской, Владимирской и Курской областях.

Ранее Собянин сообщил об отражении новой атаки украинских беспилотников на подлете к Москве.

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