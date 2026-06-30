Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. Специальные и оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 30 июня в Московской области отразили атаку 60 беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, БПЛА были уничтожены в 12 населенных пунктах — Воскресенске, Дубне, Егорьевске, Ступино, Бронницах, Чехове, Кашире, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Домодедово и Коломне.

После налета дронов в Егорьевске загорелся частный жилой дом, под завалами оказались двое взрослых и трое детей. Одного из несовершеннолетних — шестимесячного младенца — спасти не удалось.

Еще один летательный аппарат рухнул на частный дом в Павлово-Посадском округе, также фрагменты БПЛА нашли в Раменском муниципальном округе и Коломне. В Дубне в результате падения фрагментов дронов оказалось повреждено административное здание.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.