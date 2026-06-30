Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки в Краснодаре

В Прикубанском округе Краснодара на крышу многоэтажки упали обломки дрона ВСУ
Shutterstock

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

По его словам, никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. Специальные и оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 30 июня в Московской области отразили атаку 60 беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, БПЛА были уничтожены в 12 населенных пунктах — Воскресенске, Дубне, Егорьевске, Ступино, Бронницах, Чехове, Кашире, Одинцово, Павловском Посаде, Раменском, Домодедово и Коломне.

После налета дронов в Егорьевске загорелся частный жилой дом, под завалами оказались двое взрослых и трое детей. Одного из несовершеннолетних — шестимесячного младенца — спасти не удалось.

Еще один летательный аппарат рухнул на частный дом в Павлово-Посадском округе, также фрагменты БПЛА нашли в Раменском муниципальном округе и Коломне. В Дубне в результате падения фрагментов дронов оказалось повреждено административное здание.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!