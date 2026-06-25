Неприятный сюрприз: Украина получит «Душечку» от «Генерала Черешни»

Украинская компания «Генерал Черешня» представила новый БЛА «Sweetheart», созданный для ведения разведки в тылу противника. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как поступление этого аппарата на оснащение ВСУ повлияет на ход военных действий.

Название очередного украинского БЛА «Sweetheart» можно перевести с английского как «возлюбленная», «зазноба», «душечка», «голубушка». По мнению разработчиков, этот дрон отвечает актуальным потребностям современного поля боя, обеспечивая мобильность, автономность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и доступную стоимость.

«Современная война нуждается в массовых технологических решениях. Мы поставили перед собой задачу создать самолет-разведчик, который будет доступным, простым в использовании и одновременно способным выполнять сложные задачи в глубоком тылу противника. Именно таков наш «Sweetheart», — отметил основатель компании «Генерал Черешня» Ярослав Гришин.

Как сообщают украинские СМИ, одним из ключевых преимуществ нового БЛА стало отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для его запуска.

«Sweetheart» отправляется в полет простым толчком из руки, не требуя катапульты или специальных пусковых систем. Аппарат весит всего 4 кг при размахе крыла 1,7 м, может находиться в воздухе до трех часов и выполнять задания на расстоянии до 150 км.

Беспилотник оснащен цифровой видеосвязью, управляемой камерой с зумом и лазерным дальномером. Отдельное внимание разработчики уделили защищенности систем связи от организованных радиопомех со стороны противника. Еще одной особенностью стала акустическая малозаметность аппарата. Начиная с высоты 50–70 метров, этот БЛА практически не слышен с земли, что усложняет его обнаружение противником.

Казалось бы, стоит ли придавать слишком большое значение появлению на оснащении ВСУ очередного беспилотного летательного аппарата, которых и так на вооружении украинской армии десятки, если не сотни типов? Но тут дело не только в дальности полета или весе очередного БЛА.

Рассуждая с общестратегических позиций, следует отметить, что противник в настоящее время, судя по всему, отказался даже от идеи одержать верх в вооруженном противоборстве на земле ввиду ее явной бесперспективности (подробно об этом ранее писала «Газета.Ru»).

И в Киеве весьма некритично относятся к утрате очередного населенного пункта или нескольких квадратных километров своей территории. В окружении президента Владимира Зеленского, есть основания полагать, не считают эти факторы определяющими в ходе ведения боевых действий.

Центр тяжести вооруженного конфликта сегодня находится в воздухе.

И именно за счет массированного применения тысяч (и в недалеком будущем десятков тысяч) беспилотных летательных аппаратов (а также крылатых и в недалеком будущем баллистических ракет) противник намерен добиться своих политических целей в этом вооруженном противоборстве.

И нельзя сказать, что перенос акцента в ведении военных действий таким образом не дает врагу результата. Самый свежий случай — удар БЛА ВСУ по Полтавской нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края. Возник пожар, работают экстренные службы.

Только за последние дни вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Бугульмы, Ульяновска, Самары, Пензы, Саратова, Сочи, Ярославля, Геленджика. И это в разгар отпускного сезона. И приведенный перечень аэропортов, заметим, далеко не полный.

В Крым сократят количество поездов — ежедневно будут курсировать только семь составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение принято оперативным штабом Республики Крым совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой. Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию.

Во многих городах и регионах России объявление сигналов «Беспилотная опасность» («не подходите к окнам, избегайте открытых пространств») и «Воздушная тревога» осуществляется по несколько раз за ночь.

Таким образом, ведение специальной военной операции (и это без всякого преувеличения) перешло в новую фазу, и в настоящее время самое главное — не дать развиваться ситуации на фронтах и в тылу в направлении, выгодном для противника.

Что для этого надо сделать, говорилось уже не раз. Ситуация требует радикального пересмотра форм и способов применения Вооруженных сил России. За ведение военных действий надо приниматься со всей возможной решительностью и привлекать к решению боевых и оперативных задач все имеющиеся силы и средства, вплоть до применения специального оружия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).