Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военный ВСУ получил 15 лет лишения свободы за теракт в Курской области

СК: суд приговорил военного ВСУ к 15 годам колонии за теракт в Курской области
Anelo/Shutterstock

Суд приговорил военного 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Олейника к 15 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина весной 2025 года незаконно пересек государственную границу России, после чего прибыл на отведенный ему участок местности в Курской области. Там украинский военный наблюдал за жителями региона и действиями российских войск, отметили в ведомстве.

«Суд приговорил Олейника к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

16 июня суд заочно приговорил британского подданного Оливера Джеймса Вулфорда к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. По данным следствия, с января 2023 года по февраль 2025 года британец принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.

Ранее гражданина Грузии приговорили в России к подобному тюремному сроку за участие в боях на стороне ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!