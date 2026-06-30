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Армия

Силы РФ ударили фугасными бомбами по объектам ВСУ в Запорожской и Сумской областях

МО РФ: ВКС РФ бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 ПВД ВСУ в Орехове и Краснополье
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Воздушно-космические силы РФ нанесли удары планирующими бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орехове Запорожской области и Краснополье Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что под удары попали подразделения 65-й отдельной механизированной бригад ВСУ в Запорожской области, а также опорный пункт подразделения 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины в Сумской области. В общей сложности в ходе операции уничтожены 40 украинских военнослужащих.

Также в российском Минобороны сообщили, что военнослужащие ВС РФ в Красном Лимане Донецкой народной республики заняли 54 здания, уничтожив за сутки свыше 30 украинских солдат.

Кроме того, российские военные взяли под контроль населенные пункты Малиновка в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области.

Ранее пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.

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