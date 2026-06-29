Вооруженные силы России практически взяли город Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава государства отметил, что этот населенный пункт является одним из крупнейших сортировочных железнодорожных станций, расположенных на территории бывшего СССР.

«Важнейший логистический центр. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ВСУ создавали этот крупнейший укрепрайон в течение почти 10 лет, как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и чуть юго-западнее города Доброполье.

27 июня в министерстве обороны России заявили, что в районе города Константиновка ДНР подразделения Южной группировки ВС РФ продолжают продвижение по всему фронту. В ведомстве отметили, что штурмовые отряды проводят операции на всех участках в Константиновке.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.