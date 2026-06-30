В Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 806 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо дронов, были сбиты семь управляемых авиационных бомб.

29 июня в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО сбили 415 беспилотников и 12 авиабомб за сутки.

По данным ведомства, в ночь на 29 июня российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань-2» и «Герань-4 сикер» по газораспределительной станции в Харьковской области. Целью атаки, по данным Минобороны, было снижение военно-экономического потенциала Киева. Удары пришлись по району населенного пункта Панютино. В результате, как уточнили в министерстве, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа. На объектах станции зафиксированы объемные возгорания, подтвержденные средствами объективного контроля.

Ранее российские войска ударили по АЗС в нескольких городах Украины.