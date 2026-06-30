Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших от атак ВСУ с начала года

Число жителей России, получивших ранения от ударов Вооруженных сил Украины, с начала года впервые превысило 300 человек за неделю. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он уточнил, что в период с 22 по 28 июня от обстрелов украинской армии пострадали 327 мирных жителей, в том числе девять детей. По его словам, 72% от общего числа пострадавших, а именно 237 человек, получили увечья или травмы, несовместимые с жизнью. Наибольшее число пострадавших среди гражданских лиц зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях, добавил Мирошник.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на все удары ВСУ по законам войны. Он подчеркнул, что российская сторона выбирает в качестве целей исключительно военные объекты, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева. Депутат уточнил, что ВС РФ бьют по логистическим цепочкам и разрушают военную инфраструктуру противника. Колесник отметил, что бить по мирному населению — последнее дело для военного человека.

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