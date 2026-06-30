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Армия

Экс-депутат Рижской думы заявил о превращении границы с РФ в плацдарм беспилотной войны

Панкратов: Латвия превращает границу с Россией в плацдарм беспилотной войны
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ

Латвия превращает границу с Россией в «плацдарм беспилотной войны». Такое мнение высказал член экспертного совета «Офицеров России», зампред Союза политэмигрантов Европы, экс-депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов в беседе с ТАСС.

Он заявил, что Латвия переводит свои приграничные районы в категорию зон повышенного военного риска, «превращая их в заложников чужой войны и чужих стратегических расчетов».

Решение Риги о создании совместного с Киевом завода по производству дронов, по его мнению, неслучайно, так как речь идет не только о промышленном объекте, но и о формировании нового узла военной инфраструктуры.

По словам Панкратова, из этого можно сделать вывод, что латвийская линия обороны строится на максимальном сближении с украинским ВПК и «параллельном повышении собственной роли в структуре НАТО как государства, готового размещать у границы с Россией объекты повышенной чувствительности».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решением проблемы с БПЛА над странами Балтии станет drone deal. В рамках данного соглашения Киев готов направить в страны этого региона экспертные группы для помощи в защите от БПЛА и налаживания взаимодействия в этой сфере.

Ранее в Латвии оценили вероятность нападения России на страны Прибалтики.

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