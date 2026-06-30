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Армия

В ВС РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли семь станций Starlink

ТАСС: ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Восток» 7 станций Starlink
Global Look Press

Украинские войска в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки потеряли семь станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова.

Кроме того, ВСУ потеряли два пункта боепитания, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиацией, заявил Герасимова.

Вечером 29 июня Минобороны сообщило, что российская армия нанесла новые удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Атакам подверглись объекты в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в контролируемых ВСУ частях Донбасса и Запорожской области. Наиболее заметные и масштабные последствия ударов — в Харьковской области. По словам военкора Александра Коца, в регионе продолжается «системный вынос газовой инфраструктуры».

Ранее Путин заявил, что войска РФ почти взяли Красный Лиман.

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