В ВС РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли семь станций Starlink

Украинские войска в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки потеряли семь станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера пресс-центра группировки Михаила Герасимова.

Кроме того, ВСУ потеряли два пункта боепитания, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиацией, заявил Герасимова.

Вечером 29 июня Минобороны сообщило, что российская армия нанесла новые удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Атакам подверглись объекты в Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в контролируемых ВСУ частях Донбасса и Запорожской области. Наиболее заметные и масштабные последствия ударов — в Харьковской области. По словам военкора Александра Коца, в регионе продолжается «системный вынос газовой инфраструктуры».

Ранее Путин заявил, что войска РФ почти взяли Красный Лиман.