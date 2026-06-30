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Армия

БПЛА атаковали Москву пятый раз за ночь

Собянин: уничтожено еще пять направлявшихся к Москве дронов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Еще пять беспилотников попытались атаковать Москву и были ликвидированы системой ПВО (противовоздушной обороны). Об этом написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

В посте от 4:40 чиновник отметил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. За эту ночь БПЛА пытались атаковать Москву уже пять раз. В общей сложности подразделения ПВО сбили 21 дрон, а за сутки — 33.

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово с прошлого утра принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из соображений безопасности использование неба в районе авиагаваней было временно ограничено. В ночь на вторник, 30 июня, взлет и вылет самолетов в Домодедово и Жуковском приостановили из соображений безопасности полетов.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.

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