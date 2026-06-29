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Общество

Два аэропорта Московского региона ограничили полеты

В аэропортах Жуковский и Домодедово приостановили полеты
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения из соображений безопасности в воздушных гаванях действуют с 23:34.

До этого силы противовоздушной обороны ликвидировали еще два БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, количество дронов, которые пытались атаковать российскую столицу 29 июня, достигло 11.

С утра столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Из соображений безопасности использование неба в районе авиагаваней было временно ограничено. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

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