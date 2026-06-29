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Армия

Пушилин сообщил о трех погибших при атаках ВСУ на ДНР

Пушилин: в ДНР при атаках украинских дронов погибли три человека, еще 13 ранены
Наталья Селиверстова/РИА Новости

При атаках беспилотников на ДНР в понедельник, 29 июня, погибли трое мирных жителей, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Старобешевском муниципальном округе погибли мужчины 1972, 1987 и 1991 г.р. — выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Кроме того, было повреждено жилое домостроение, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, два грузовых и легковой автомобили в Донецке, Дебальцево, Мангушском, Новоазовском, Старобешевском, Шахтерском муниципальных округах, добавил губернатор.

29 июня в Краснодарском крае в районе садового товарищества «Заря» в Славянске-на-Кубани было зафиксировано превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Это произошло после атаки БПЛА, который вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

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