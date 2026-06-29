Житель города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР) погиб во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил посол по особым поручения МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные атаковали населенный пункт при помощи дронов. В том числе беспилотник ударил по трактору. В результате тракториста коммунального предприятия 1958 года рождения спасти не удалось.

Кроме того, двое мирных жителей получили осколочные ранения при детонации беспилотника на городской улице.

Накануне в результате атаки украинских беспилотников погиб житель Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил главе района Роману Синяговскому оказать необходимую помощь родным погибшего.

До этого фельдшер погиб при атаке БПЛА на автомобиль скорой помощи в Каховском округе Херсонской области. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам главы округа Павла Филипчука, нападение на медработников, выполняющих свой профессиональный долг, спасая жизни, — бесчеловечный, циничный акт, противоречащий нормам международного гуманитарного права и человеческой морали.

Ранее экс-коммодор ВМФ Британии объяснил, почему ВСУ атакуют гражданские объекты в РФ.