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Политика

Экс-коммодор ВМФ Британии объяснил, почему ВСУ атакуют гражданские объекты в РФ

Экс-коммодор ВМФ Британии Джерми: ВСУ терпят поражение в зоне СВО
Inna Varenytsia/Reuters

Киев атакует гражданские объекты на территории России, поскольку терпит поражение в зоне боевых действий, но хочет продемонстрировать Западу, что по-прежнему боеспособен. Такое мнение в эфире RT высказал экс-коммодор ВМФ Великобритании Стивен Джерми.

По его словам, Украина хочет добиться от союзников продолжения финансирования.

«Даже американский аналитический центр «Институт изучения войны», занимающий проукраинскую позицию, показывает, что последние 30 с лишним месяцев Россия продолжает продвигаться на поле боя», — отметил Джерми.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили дроны ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщило о поражении центра беспилотных систем сил ССО Украины.

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