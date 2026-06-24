Киев атакует гражданские объекты на территории России, поскольку терпит поражение в зоне боевых действий, но хочет продемонстрировать Западу, что по-прежнему боеспособен. Такое мнение в эфире RT высказал экс-коммодор ВМФ Великобритании Стивен Джерми.

По его словам, Украина хочет добиться от союзников продолжения финансирования.

«Даже американский аналитический центр «Институт изучения войны», занимающий проукраинскую позицию, показывает, что последние 30 с лишним месяцев Россия продолжает продвигаться на поле боя», — отметил Джерми.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 323 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные уничтожили дроны ВСУ над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Минобороны сообщило о поражении центра беспилотных систем сил ССО Украины.