В Херсонской области в результате атаки ВСУ на скорую погиб фельдшер

Украинские войска атаковали при помощи БПЛА скорую в Каховском округе Херсонской области, из-за чего погиб фельдшер. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в мессенджере «Макс».

«В результате целенаправленной террористической атаки ВСУ на автомобиль скорой медицинской помощи в Каховском округе погиб фельдшер, водитель находится в тяжелом состоянии», — написал он.

Филипчук добавил, что удар беспилотника также существенно повредил автомобиль скорой медицинской помощи. Его эвакуировали.

Как подчеркнул глава округа, нападение на медработников, выполняющих свой профессиональный долг, спасая жизни, — бесчеловечный, циничный акт, противоречащий нормам международного гуманитарного права и человеческой морали.

20 июня глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги в сторону Ростовской области.

По его информации, в это время по трассе движется большое количество транспорта, люди едут на отдых. Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его, однако произошел взрыв. В результате погибли два человека.

Ранее экс-коммодор ВМФ Британии объяснил, почему ВСУ атакуют гражданские объекты в РФ.