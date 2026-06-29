Развожаев: военные отражают атаку БПЛА ВСУ в Севастополе, сбиты два дрона

Севастополь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные отражают нападение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы. Военнослужащие ВС РФ сбили два украинских беспилотника в районе Северной стороны.

Также чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

28 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что дроны ВСУ нанесли удары по автобусному парку в регионе. По его словам, несколько единиц гражданского транспорта были уничтожены. Среди них — 14 школьных автобусов.

На фоне произошедшего Сальдо обратился к лидерам стран — членов НАТО, продолжающих поддерживать Киев. Он поинтересовался, против кого Вооруженные силы Украины ведут боевые действия, и предположил, что противниками украинских войск стали мирные жители и дети.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.