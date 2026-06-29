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Армия

Российские военные ударили по пункту дислокации украинских войск в ДНР

МО: рссийская авиация разбомбила пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российские военные сбросили две полуторатонные бомбы на пункт временной дислокации противника в Николаевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«Согласно принятому командованием решению, по цели был нанесен удар экипажем ВКС России с применением двух авиабомб ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели: часть здания, используемого подразделениями противника, была полностью разрушена», — рассказали там.

28 июня в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ВС страны нанесли удар по аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, уничтожив два истребителя МиГ-29, принадлежащих Украине. Военное ведомство показало, как российские беспилотники «Герань-4 сикер» настигли целей на аэродроме, уничтожив и воздушные суда, и летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки истребителей к вылету.

Вместе с самолетами были поражены машина-топливозаправщик ТЗ-22 и аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д.

Ранее на Западе признали несостоятельность F-16 перед российским МиГ-29.

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