Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Армия

На Западе признали несостоятельность F-16 перед российским МиГ-29

MWM: старые F-16 ВВС Украины не способны эффективно противостоять МиГ-29 России
Минобороны России

Поставленные украинским войскам истребители F-16 США не смогли превзойти российские МиГ-29. Об этом пишет Military Watch Magazine, комментируя российский удар по аэродрому Вооруженных сил Украины в Николаевской области.

Из материала следует, что самолеты, которые получила Украина, относятся к устаревшим образцам периода холодной войны. Их преимущество, по оценкам авторов, заключается только в количестве.

«Хотя современные истребители F-16 Block 70/72, оснащенные передовыми ракетами AIM-120D или AIM-260, потенциально могут представлять угрозу для российской авиации, поставленные F-16 являются устаревшими вариантами времен холодной войны, которые с самого начала рассматривались как мало чем превосходящие МиГ-29, за исключением большей доступности», — говорится в материале.

28 июня в пресс-службе Минобороны России сообщили, что ВС страны нанесли удар по аэродрому в Вознесенске в Николаевской области, уничтожив два истребителя МиГ-29, принадлежащих Украине. Военное ведомство показало, как российские беспилотники «Герань-4 сикер» настигли целей на аэродроме, уничтожив и воздушные суда, и летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки истребителей к вылету.

Вместе с самолетами были поражены машина-топливозаправщик ТЗ-22 и аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д.

Ранее в Хмельницкой области разбился еще один украинский истребитель.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Срыв перемирия между США и Ираном, деньги по больничным без заявлений и рекорд на ЕГЭ. Главное к утру 28 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!