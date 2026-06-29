В зоне СВО погиб актер из сериалов «Глухарь» и «След»

Российский актер Евгений Дербышев, снимавшийся в сериалах «Глухарь» и «След», погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на окружение артиста.

По словам источника газеты, мужчина пропал без вести еще в 2024 году.

«В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — отметили в окружении Дербышева.

Евгений Дербышев родился в феврале 1968 года. Он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, после чего начал выступать на сцене. В 2007 году артист дебютировал в кино, снявшись в сериале «Адвокат». Впоследствии он также принял участие в съемках «Глухаря», «Меча», «Провинциалки», «Следа», «Склифосовского» и ряда иных проектов. Два года назад Дербышев подписал контракт с министерством обороны России и отправился на фронт.

15 июня Telegram-канал SHOT написал, что в зоне проведения СВО погиб каскадер Чингиз Додиев, выполнявший трюки в фильмах «Майор Гром» и «Мастер и Маргарита». Как выяснили журналисты, мужчина получил несовместимое с жизнью ранение 3 июня. Он попал под обстрел во время выполнения боевого задания на Купянском направлении. У Додиева, добровольно отправившегося на фронт в 2023 году, остались жена и две дочери.

Ранее актер из сериала «Счастливы вместе» погиб в зоне спецоперации.