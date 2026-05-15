Актер из сериала «Счастливы вместе» погиб на СВО

Российский актер Павел Чернявский, сыгравший в сериалах «След», «Счастливы вместе», «Чернобыль» и «Балабол», погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

В сообщении говорится, что в декабре 2025 года актер заключил контракт с Минобороны РФ, а 3 марта 2026 года его не стало. Похоронили Чернявского в Омске.

Известно, что актер родился в Омске 13 мая 1986 года. Свою сценическую деятельность он начал в возрасте 15 лет, участвуя в постановках Театра-студии «Пятый угол».

Позже Чернявский окончил факультет культуры и искусств Омского государственного университета им. Достоевского, много снимался в фильмах. На его счету около 40 работ в кино и сериалах.

В период с 2020 по 2022 годы он служил в Театре имени Ермоловой.

До этого скоропостижно скончался актер театра и кино Олег Погорелец, известный российским зрителям по роли в сериале «Жена олигарха». Причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком.

Ранее умер телеведущий Владимир Молчанов.