В зоне СВО погиб каскадер из «Майора Грома» и «Мастера и Маргариты»

SHOT: каскадер из «Майора Грома» Чингиз Додиев не вернулся с боевого задания

Каскадер Чингиз Додиев, известный по работе над фильмом «Майор Гром» и рядом других кинопроектов, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Додиев погиб 3 июня на Купянском направлении — он попал под обстрел во время выполнения боевой задачи.

У Чингиза Додиева остались супруга и две дочери. В зону СВО он отправился добровольцем в июле 2023 года. Во время службы, помимо выполнения боевых задач, он занимался написанием стихов.

До участия в спецоперации Додиев работал каскадером и выполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин», «Наш спецназ» и других проектах.

Также он занимался армейским рукопашным боем, имел звание кандидата в мастера спорта, становился победителем и призером соревнований Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада России. Кроме того, Додиев работал тренером.

За время службы он был награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и знаком «Участнику СВО».

Ранее на СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев, заместитель командира батальона.