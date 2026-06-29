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Армия

ВС России разбомбили пункт управления БПЛА ВСУ около Кучерова Яра в ДНР

Минобороны: ВКС РФ поразили пункты управления БПЛА ВСУ у Кучерова Яра

Воздушно-космические силы (ВКС) России с применением пяти авиабомб ФАБ-500 нанесли поражение пунктам управления БПЛА 1-й отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины около Кучерова Яра в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России в мессенджере «Макс».

«Пять авиабомб подняли на воздух пункты управления БПЛА 1-й отдельной бригады особого назначения нацгвардии Украины. Экипажи ВКС России нанесли авиаудар с применением авиабомб ФАБ-500», — говорится в публикации.

В Минобороны также сообщили, что за сутки были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись ударам и пункты временной дислокации украинских солдат в 137 районах.

По информации ведомства, в операциях принимали участие ракетные войска и расчеты ударных дронов ВС РФ. Кроме того, к нанесению ударов по объектам ВСУ привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области.

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