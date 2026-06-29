Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Кроме того, в сообщении оборонного ведомства отметили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясное и Белая Береза Сумской области, а в Харьковской области поразили бригады ВСУ в Бугаевке, Петровке, Белом Колодезе, Лосевке и Старице.

Улучшение позиций отмечается у подразделений группировок войск «Запад» и «Южной». Особое внимание нацелено на населенный пункт Константиновка в Донецкой народной республике, где штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях, а также зачищают от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 415 беспилотников.