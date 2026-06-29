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Армия

В Минобороны РФ рассказали об ударах по объектам, используемым ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили места запуска украинских дронов дальнего действия
Сергей Бобылев/РИА Новости

Объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись ударам. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки также поразили пункты временной дислокации украинских солдат в 137 районах.

По информации Минобороны, в операциях принимали участие ракетные войска и расчеты ударных дронов ВС РФ. Кроме того, к нанесению ударов по объектам ВСУ привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

28 июня российские бойцы с помощью дронов типа «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций «Юг» украинских войск в Николаевской области. Цель находилась в районе населенного пункта Прибугское. Атака пришлась на пункты сосредоточения личного состава ВСУ и склады с плавсредствами специального назначения.

Ранее в ДНР российские военные уничтожили технику для подвоза боеприпасов ВСУ.

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