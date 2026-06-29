Минобороны: российские военные уничтожили в Красном Лимане более 40 бойцов ВСУ

В Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР) российские военные за сутки уничтожили свыше 40 украинских военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Как отметили в оборонном ведомстве, российская армия продолжает уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Наступая на западном направлении, она овладела четырьмя опорными пунктами противника и заняла 48 зданий.

За сутки были уничтожены в Красном Лимане бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

В Константиновке ДНР штурмовые подразделения «Южной» группировки войск за сутки во время зачистки территорий уничтожили до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.

В Минобороны рассказали, что всего в течение суток силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 415 беспилотников и 12 авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). С начала спецоперации украинская армия потеряла 673 самолета, 284 вертолета, 171165 БПЛА, 664 зенитных ракетных комплекса, 29956 танков и другой техники.

Ранее стало известно, что армия России взяла под контроль населенный пункт в Днепропетровской области.