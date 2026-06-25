Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Мирный житель погиб в Краснояружском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, удар был нанесен в районе хутора Фищево, где беспилотник атаковал легковой автомобиль.

В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В региональном оперативном штабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Этим же утром сообщалось, что два человека погибли и еще два пострадали в результате ночной атаки ВСУ на Крым. По словам главы республики Сергея Аксенова, ударам подверглись село Денисовка в Симферопольском районе, а также Красногвардейский район.

Накануне военнослужащие ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. За ночь и утро дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над городом. В результате налета пострадали два человека. В населенном пункте произошло отключение электричества, в связи с чем троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти три десятка человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым.