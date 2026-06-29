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Армия

В Белгородской области три человека пострадали во время атак ВСУ

ВСУ в ходе атак на Белгородскую область ранили двух мужчин и одну женщину
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении говорится, что двое мужчин пострадали при ударе украинского дрона по грузовику в хуторе Гаевка в Волоконовском округе.

«Один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, другой — перелом ноги. Бригада скорой помощи транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что за медицинской помощью также обратилась жительница села Веселая Лопань, подвергшегося ракетному обстрелу. У женщины диагностировали акубаротравму, ушиб локтевого сустава и травму позвоночника. Пострадавшую доставили в больницу №2 в Белгороде.

ВСУ обстреляли Веселую Лопань утром 29 июня. Изначально информация о пострадавших не поступала. Было известно только о повреждении двух частных домов и газовой трубы. Комментируя ситуацию, глава Белгородского муниципального округа Татьяна Круглякова сообщила, что жителей трех улиц — Победы, Первомайской и Зеленой — попросили временно покинуть дома в связи с необходимостью разминирования территории. Работы продлились около часа, людям уже разрешили вернуться.

Ранее в Белгородской области мужчину не спасли после атаки украинского беспилотника на автомобиль.

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