Собянин сообщил об уничтожении беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили два дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Около часа назад Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 июня над территорией России перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над Московским регионом.

На фоне налета беспилотников в Москве ограничивали работу двух аэропортов. Домодедово и Внуково принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами. В пресс-службе Росавиации пояснили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево упал дрон.