Мэр Москвы заявил об уничтожении двух украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил глава столицы.

В ночь на 29 июня над территорией России перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа. По данным министерства обороны РФ, атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. Несколько дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей, а также в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть целей нейтрализовали в Брянской, Тверской, Ростовской, Смоленской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской и Орловской областях.

На фоне налета беспилотников в Москве ограничивали работу двух аэропортов. Домодедово и Внуково принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами. В пресс-службе Росавиации пояснили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее на территории московского аэропорта Шереметьево упал дрон.