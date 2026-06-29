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Общество

В Москве временно изменили режим работы одного из аэропортов

Росавиация: аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Максим Блинов/РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово начал обслуживать рейсы по согласованию с компетентными органами. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в заявлении, опубликованном в 8:21 мск.

Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Пресс-служба предупредила, что в расписание рейсов могут вноситься изменения. Статус рейса можно проверить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Рано утром 29 июня были введены ограничения на работу другого московского аэропорта — Внуково. Воздушная гавань уже несколько часов обслуживает рейсы по согласованию с профильными органами.

Работу аэропортов ограничивают по разным причинам, включая налеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 209 украинских дронов. Часть из них нейтрализовали в столичном регионе.

Ранее в Государственной думе РФ потребовали сократить срок возврата денег при отмене рейса.

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