Белоусов рассказал об эшелонированной системе тактических перехватчиков дронов

Белоусов: во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты от БПЛА

Во всех группировках войск Вооруженных сил (ВС) России есть эшелонированная система тактических перехватчиков дронов. Об этом заявил военным корреспондентам министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPV-перехватчиками», — рассказал министр о возможностях России противодействовать беспилотникам ВСУ.

Он пояснил, что в российской армии активно внедряется программное обеспечение, которое дает возможность на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку и управлять боем.

Белоусов также сообщил, что российская армия активно внедряет системы искусственного интеллекта (ИИ) в противовоздушную оборону (ПВО). По его словам, это представляет собой только один из семи проектов, которые должны быть реализованы до конца этого года совместно с рядом гражданских компаний.

Кроме того, глава Минобороны рассказал о ситуации с защитой российских регионов от атак дронов ВСУ, заявив, что она меняется каждые два–три месяца.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.