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Армия

Российские силовики сообщили о минировании ВСУ тел своих расстрелянных солдат

РИА Новости: заминированные тела бойцов ВСУ обнаружили в Харьковской области
Roman Chop/AP

Заминированные тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдены в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что заминированные тела украинских военных были обнаружены при зачистке подвалов в селе Лосевка. Все они служили в 120-й отдельной бригаде территориальной обороны Украины, добавил он. По словам представителя силовых структур, часть бойцов пала от рук сослуживцев.

В июне командование 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины обратилось к родственникам пропавших без вести военнослужащих с просьбой предоставить мешки для складирования и транспортировки останков. Как стало известно, родственников попросили передать одну тысячу таких мешков.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат.

Ранее более 400 украинских военных пропали без вести в зоне СВО.

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