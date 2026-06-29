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В результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек

Пушилин: в результате атак ВСУ в ДНР пострадали 15 человек, включая подростка
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике 28 июня пострадали 15 мирных жителей, в том числе подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его информации, в Никитовском районе Горловки удар был нанесен по легковому автомобилю. Ранения получили подросток 2011 года рождения и мужчина, их состояние оценивается как среднетяжелое.

В Центрально-Городском районе Горловки автобус подвергся атаке. Пострадали две женщины и мужчина. Еще двое мирных жителей получили ранения в том же районе.

В Старобешево дроны атаковали АЗС, в результате чего пострадали четыре женщины и два мужчины.

В поселке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа были ранены сотрудники производственного предприятия.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Утром 28 июня в министерстве обороны РФ заявили, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 213 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Несколько дронов ликвидировали в Тульской, Брянской, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Курской и Воронежской областях.

Ранее российский боец спас ребенка от беспилотника ВСУ.

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