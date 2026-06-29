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Армия

Израиль заявил об ударе по командным центрам «Хезболла»

ЦАХАЛ ударил по трем командным центрам «Хезболла» в ответ на нарушения перемирия
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на нарушения соглашения о прекращении огня нанесла удары по трем командным центрам шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, пункты располагались в районах Набатии и Майфадуна.

Кроме того, израильские военные подбили ракетную установку, использовавшуюся «Хезболла» для ведения огня по ним», говорится в сообщении.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана.

Военный чиновник подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

Ранее Ливан обвинил Израиль в разрушении культурных объектов.

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